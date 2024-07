‘Deadpool’ e ‘Maxxxine’: confira os próximos lançamentos do cinema

Estreias aguardadas serão lançadas em breve nos cinemas. Um dos filmes mais esperados é a sequência de Deadpool, que desta vez se juntará com Wolverine para enfrentar um inimigo em comum. O lançamento está marcado para 25 de julho.

Outro destaque é MaXXXine, que faz parte da trilogia X. Estrelado por Mia Goth, a produção mostra o estrelato do ícone do cinema pornográfico, Maxine Minx, quando um misterioso assassino em série começa a perseguir celebridades de Los Angeles e revela seu passado sinistro.

Os cinemas também receberão o filme de um dos maiores grupos de k-pop do mundo: o Blackpink. O Born Pink mostrará versões exclusivas das músicas de sucesso do grupo, incluindo performances gravadas no Gocheok Dome de Seul, juntamente com imagens de outras cidades ao longo da turnê global.

A lista de estreias também conta com Twisters, uma continuação do longa lançado em 1996. Desta vez, o filme foca em uma dupla de caçadores de tempestade. Já os fãs de comédia poderão acompanhar Como vender a lua, protagonizado por Scarlett Johansson e Channing Tatum.

Além dos lançamentos, estão disponíveis nos cinemas Divertidamente 2, Meu malvado favorito 4 e Um lugar silencioso – dia um.

Confira as próximas estreias:

Twisters – 11 de julho

Como vender a lua – 11 de julho

MaXXXine – 11 de julho

Deadpool e Wolverine – 25 de julho

Blackpink world tour (born pink) – 31 de julho