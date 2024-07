Descubra quem são os cantores sertanejos mais ricos do Brasil

Os cantores de sertanejo acumulam fortunas e se destacam como as figuras mais influentes e bem-sucedidas do cenário musical brasileiro. Confira os sertanejos mais ricos:

Luan Santana

O cantor iniciou sua carreira em 2009 aos 18 anos com o hit “Meteoro”. Desde então, Luan arrasta multidões de ‘Luanetes’ – fãs do cantor – por onde passa. Atualmente, com quinze anos de carreira, a fortuna do sertanejo é de mais de R$ 1 bilhão.