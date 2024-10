Esposa de Rodrigo Faro atualiza estado de saúde após retirar tumor

Vera Viel, esposa de Rodrigo Faro, permanece internada desde que passou por uma cirurgia para retirar um tumor raro e maligno, o Sarcoma Sinovial, na coxa esquerda. Na manhã desta terça-feira (15/10), ela usou as redes sociais para falar sobre a recuperação após o procedimento e disse que tem surpreendido os médicos.

“Bom dia, hoje a minha maior alegria é surpreender os médicos que me acompanham com a minha evolução e melhora a cada dia. Você que está passando por algum problema de saúde também pode ser curado, tenha fé e clame por Ele”, escreveu Vera no Instagram.