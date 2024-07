Dunga, ex-técnico da seleção brasileira, sofre acidente e capota carro no Paraná

O ex-treinador da seleção brasileira e capitão do tetra, Dunga, capotou o carro neste sábado, (13) próximo a Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba, no Paraná. Dunga estava acompanhado de sua esposa, Evanir Verri.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Paraná, Dunga e Evanir sofreram apenas ferimentos leves e estavam conscientes durante o atendimento.

Eles eram os únicos ocupantes do veículo e foram atendidos no local do acidente. Ambos foram levados ao Hospital Angelina Caron, em Campina Grande do Sul, próximo ao local do acidente. Não houve sinal de consumo de álcool.

Entenda o caso

Dunga conduzia uma Mitsubishi Pajero quando perdeu o controle e saiu da via, colidindo com um barranco no canteiro central e capotando. O acidente ocorreu em um trecho com muitas curvas e com a pista escorregadia devido às chuvas na região, conhecida por frequentes colisões.

Segundo apuração do Estadão, Dunga e sua esposa, Evanir, estavam retornando de Ribeirão Preto, onde visitaram a neta recém-nascida Valentina, filha de Bruno Verri, preparador físico do Botafogo-SP. A neta nasceu no último dia 9.