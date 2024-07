Equipe 7 irmãs brilha e ganha o título da Copa Clarice Mota, em Sena Madureira

O tradicional campo do Florentino, em Sena Madureira, foi palco na tarde deste domingo (14) da grande final da copa Clarice Mota de futebol feminino, organizada pelo radialista Miguel. 7 irmãs x Florentino entraram em campo para disputar o título, reeditando a decisão do ano passado.

No primeiro tempo, apesar de algumas oportunidades criadas, o placar terminou empatado em 0x0. Já na etapa final, o time 7 irmãs desencantou e acabou vencendo o duelo pelo placar de 2×0. “O momento é de muita felicidade. A nossa equipe foi coroada pelo esforço e dedicação de cada jogadora. Parabéns a todas”, destacou o técnico Aparecido.

Em razão do título, o elenco foi premiado com R$ 3 mil em dinheiro, além de troféu. Já o Florentino, time da casa, faturou R$ 2 mil em dinheiro. Em terceiro lugar ficou a equipe Bom Sucesso que foi premiada com R$ 1 mil.

Visando fomentar o esporte feminino, a copa Clarice Mota teve como principais apoiadores o senador Alan Rick (UB) e o deputado federal Roberto Duarte (Republicanos).

Para o ano que vem, eles se comprometeram em ofertar uma premiação de R$ 10 mil para a competição.