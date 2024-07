Estudante de RO vai participar de quadro no programa ‘Domingão com Huck’

O garoto jaruense Henrique Nascimento Souza, de 11 anos, cursa o 5° Ano de uma escola particular e foi convidado a participar do quadro Pequenos Gênios do programa “Domingão com Huck” na Rede Globo.

Henrique é filho do casal de empresários Rivania Batista Nascimento Souza e Fernando Jorge de Souza. O garoto é o único representante da região Norte nesse ano e o primeiro de Rondônia a participar do programa.

O quadro Pequenos Gênios é um dos principais destaques do Domingão com Huck. O programa é exibido todos os domingos, às 18h, na TV Globo, logo após o futebol. Nesse quadro, crianças com altas habilidades de aprendizado participam.

Foram inscritas muitas crianças no Brasil todo, que foram passando por seletivas até ficarem 24 crianças, que foran divididos em 8 times de 3 crianças, que duelam entre si respondendo questões de geografia conhecimentos gerais, artes, matemática , raciocínio e soletrar palavras de trás para frente.

Henrique fez parte de um grupo com um integrante do Rio de Janeiro (Bernardo) e outro do Rio Grande do Sul (Gustavo).

O programa que Henrique gravou vai ao ar no próximo dia 11 de agosto, vamos prestigiar e torcer pelo garoto jaruense.