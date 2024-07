Ex-governador do Acre, Romildo Magalhães é internado na UTI do Santa Juliana

O ex-governador do estado do Acre, Romildo Magalhães, de 78 anos, está internado no Hospital Santa Juliana, em estado grave, Unidade Terapia Intensiva (UTI).

O ex-gestor do estado já vinha enfrentando diversos problemas de saúde nos últimos anos, com o agravante de ser portador de diabetes.

Os motivos que levaram a internação em UTI não foram confirmados pela família de Magalhães. Sua atuação na política teve início como vereador de Feijó, cidade que viria a se tornar prefeito.

Acerca de seu período à frente do governo estadual, ele assumiu, no ano de 1992, em decorrência da morte do titular da chapa, Edmundo Pinto, de quem fora vice durante as eleições.

