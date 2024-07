Ex-prefeito assusta população ao realizar manobra arriscada em avião; veja o vídeo

O ex-prefeito de Marechal Thaumaturgo, município localizado no interior do estado do Acre, Randson Oliveira Almeida, assustou alguns moradores da Vila Restauração, nesta terça-feira (2), ao realizar uma manobra arriscada com um avião.

O ex-gestor, que também é piloto de aeronaves, surpreendeu alguns moradores locais, que registraram a movimentação arriscada feita por ele.

Apesar de impressionar, chama atenção o fato de que, ao que tudo indica, a pista utilizada por Oliveira para realização da manobra, próximo ao Rio Tejo, é clandestina.

Veja vídeo: