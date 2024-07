Exército abre processo seletivo com salários de até R$ 8 mil; Confira

Em uma época de crise econômica e desemprego crescente, a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho sem enfrentar as temidas provas escritas soa como um verdadeiro sonho.

E se disséssemos que o Exército Brasileiro está oferecendo exatamente isso? A 4ª Região Militar, responsável por Minas Gerais, está com vagas temporárias abertas para diversas áreas e níveis de escolaridade, prometendo salários que ultrapassam os R$ 8 mil.

Este recrutamento vem com um diferencial que pode mudar a vida de muitos brasileiros: não há necessidade de passar por provas teóricas exaustivas para se candidatar. Ficou curioso? Continue lendo para descobrir como você pode ser o próximo a fazer parte desta elite.

Vagas abertas para todos os níveis de escolaridade

O Exército está oferecendo oportunidades temporárias em várias áreas, o que significa que há uma vaga para quase todos os tipos de formação. Os cargos disponíveis variam desde Oficial Técnico Temporário, passando por Sargento Técnico Temporário até Cabo Especialista. Confira a seguir os detalhes das vagas:

Oficial Técnico Temporário (OTT) – Nível Superior:

Para aqueles com formação superior, as vagas incluem:

Arquitetura e Urbanismo

Contabilidade

Engenharia Civil

Engenharia Química

Enfermagem

Informática

Jornalismo

Educação Física

Geografia

História

Letras (Inglês e Português)

Matemática

Nutrição

Psicologia

Serviço Social

Essas oportunidades não apenas oferecem um emprego, mas também permitem que profissionais desenvolvam suas carreiras em um ambiente respeitado e estruturado como o do Exército Brasileiro.

Sargento Técnico Temporário (STT) – Nível Técnico

Para candidatos com nível técnico, as oportunidades incluem áreas como:

Administração

Análises Clínicas

Contabilidade

Edificações

Educação

Eletrotécnica

Enfermagem

Informática

Manutenção Automotiva

Nutrição e Dietética

Radiologia

Saúde Bucal

Cabo Especialista (CET) – Nível Fundamental/Curso Profissionalizante:

Mesmo aqueles que possuem apenas o nível fundamental ou cursos profissionalizantes encontram oportunidades, com vagas para:

Auxiliar de Mecânica Automotiva

Auxiliar de Cozinha

Eletricista Predial

Motorista (Categorias “D” e “E”)

Pedreiro

Oportunidades para médicos, dentistas, farmacêuticos e veterinários

Além das oportunidades citadas, o Exército também está recrutando profissionais da saúde como médicos, dentistas, farmacêuticos e veterinários.

As vagas são para oficiais médicos, farmacêuticos, dentistas e veterinários temporários (MFDV) em diversas especialidades. Para a área médica, as especialidades incluem:

Alergologia e Imunologia

Cardiologia

Clínica Médica

Dermatologia

Endocrinologia

Gastroenterologia

Medicina Geral

Ginecologia e Obstetrícia

Infectologia

Medicina Intensiva

Mastologia

Neurologia

Oftalmologia

Ortopedia e Traumatologia

Pediatria

Pneumologia

Psiquiatria

Reumatologia

Urologia

Na odontologia, as áreas disponíveis são:

Clínica Geral

Endodontia

Implantodontia

Ortodontia

Prótese Dentária

Para a farmácia, há vagas para bacharéis.

Requisitos básicos e considerações finais

Para se inscrever, os candidatos devem ser brasileiros natos ou naturalizados. Para o cargo de oficial, é necessário ser brasileiro nato.

Além disso, os candidatos devem ter até 40 anos, 11 meses e 29 dias na data da incorporação. O processo é inclusivo e abrange um grande espectro de áreas de atuação, tornando-se uma excelente oportunidade para quem busca estabilidade e crescimento profissional em 2024.