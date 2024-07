Homem é esfaqueado nas costas durante bebedeira no interior do Acre

Ademir Rodrigues de Souza Junior, 28 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio por faca no final da tarde deste sábado (6), em uma propriedade rural, no km 10 do Ramal do Capixaba, no Projeto de Assentamento Tocantins, na zona rural do município de Porto Acre, no interior do Acre.

Segundo informações de populares, Ademir estava participando de uma bebedeira com “amigos” quando acabou se desentendendo com um deles e foi ferido com um golpe de faca nas costas, que acabou perfurando um dos pulmões da vítima. Mesmo ferido, o homem conseguiu chegar em casa e pediu ajuda a esposa.

Com o ramal em péssimas condições, a família pediu ajuda de vizinhos que resolveram apoiar e levar a vítima em uma caminhonete até Rio Branco. No trajeto, o veículo foi interceptado pela ambulância de suporte básico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no ramal dos Paulistas, onde foi estabilizado e encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável, porém, recebeu um dreno no tórax, para tirar a secreção de sangue do pulmão.

As polícias Militar e Civil não foram acionadas para essa ocorrência.