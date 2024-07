Homem não paga dívida de R$ 30 e acaba sendo esfaqueado após briga em Rio Branco

Mário da Silva Arruda, 36 anos, foi ferido com um golpe de faca na tarde desta sexta-feira (12), na rua Cearense, no bairro Seis de Agosto, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Mário estava devendo para outra pessoa uma quantia de R$ 30. Ao passar em via pública, foi cobrado, mas a vítima disse que não tinha o dinheiro e que iria arrumar. Insatisfeito, o credor disse que iria até a barbearia e voltaria para cobrar essa dívida de outro jeito.

Minutos depois, o cobrador voltou, e houve uma discussão com a vítima que evoluiu para luta corporal. De posse de uma faca, o acusado desferiu um golpe profundo no braço esquerdo de Mário, que teve alguns dos dedos cortados. Após a ação, o autor do crime fugiu do local.

Populares, ao ver Mário sangrando muito, acionaram a polícia e a ambulância. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, e uma ambulância básica foi enviada. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Mário ao pronto-socorro de Rio Branco, onde ele foi internado em estado de saúde estável.

Policiais militares estiveram no local, colheram as características do criminoso e realizaram patrulhamento na região em busca de prendê-lo, mas ele não foi encontrado.

O caso será inicialmente investigado pelos agentes da Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e, posteriormente, ficará à disposição da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).