Jovem de 21 anos se torna a prefeita mais jovem dos Estados Unidos

Brooke Huckaby, de 21 anos, tomou posse em um cargo público na cidade de Arabi, localizada no estado americano de Geórgia (EUA). A estudante de tecnologia agrícola na Abraham Baldwin Agricultural College tornou-se a prefeita mais jovem do país.

A universitária assumiu o cargo em janeiro deste ano, quando ainda tinha 20 anos. “É realmente preocupante para mim como as pessoas da minha idade não estão envolvidas na nossa economia, na política ou em qualquer coisa real que esteja acontecendo no mundo”, contou Brooke à Fox.

Ela assumiu o lugar do pai, Craig Huckaby, que comandou Arabi por 12 anos. Segundo informações do jornal The New York Post, o homem decidiu abrir o caminho para a filha nas eleições de 13 de novembro de 2023. A cidade tem uma população de 500 moradores e foi fundada em 1891.

“Numa terça-feira, acho que ela se inscreveu no pleito, e foi na quinta-feira que descobri pela minha secretária na prefeitura. Fiquei um pouco chocado, mas estou feliz, e ela é uma garota inteligente. Ela vai se sair bem”, afirmou o republicano Craig.