Lindsay Lohan está de volta aos estúdios da Disney para gravar a sequência “Sexta-feira Muito Louca 2” e disse que a sensação foi como revisitar sua infância.

“Estar de volta ao estúdio da Disney, não é apenas sobre ‘Sexta-feira Muito Louca’ para mim. É sobre ‘Operação Cupido’, é sobre ‘Confissões de uma Adolescente em Crise’, é sobre ‘Herbie’. São tantos momentos para mim. Então, quando cheguei lá, eu meio que me senti com essa essência de criança novamente”, disse a atriz em entrevista ao programa Nightline do canal americano ABC.

“Sou muito grata por cada momento disso. Cada segundo. Vou, tipo, ficar emocionada. É uma ótima experiência”, acrescentou a atriz.

Lindsay Lohan volta a se reunir com Jamie Lee Curtis para reprisar seus papéis como mãe e filha em “Sexta-feira Muito Louca 2”, a sequência do filme no qual elas trocam de corpos após brigarem.

Ainda sem data de estreia confirmada, a Disney confirmou que o novo filme deve chegar aos cinemas em 2025.