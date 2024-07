Após protagonizar Barbie no cinema, a atriz Margot Robbie entra em uma nova fase da vida: a maternidade. A artista, de 34 anos, está grávida do primeiro filho com o marido, o produtor de cinema Tom Ackerley.

A revista People confirmou a gravidez ao ouvir fontes próximas à atriz. Os rumores da gestação se intensificaram com fotos de Margot em um passeio de barco neste domingo (7/7), em que ela deixa a barriguinha aparecer. O casal está junto desde 2014, quando se conheceu no filme Suíte Francesa. O casamento veio dois anos depois, em uma cerimônia discreta.