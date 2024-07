Motociclista colide com veículo oficial e invade supermercado em Porto Velho

Na manhã desta quarta-feira (17), ocorreu um grave acidente na Avenida Calama, próximo à Rua México, bairro Embratel, em Porto Velho (RO).

Segundo informações do Portal SGC, os veículos trafegavam na via quando o condutor da moto teria tentado fazer uma mudança de faixa e colidiu com um carro da Empresa de Desenvolvimento Urbano de Porto Velho (Emdur). Ele perdeu o controle da direção e acabou invadindo um supermercado da capital.

Com a forte colisão, o motociclista teve várias lesões pelo corpo e foi socorrido por uma equipe do Samu. Uma funcionária também foi atingida e recebeu atendimento médico.

Agentes da Secretaria Municipal de Trânsito (Semtran) foram ao local e controlaram o tráfego de veículos na região.

Fonte: SGC