Motociclista e passageiro ficam feridos após cairem em ramal na BR-317

Carlos Enrique do Nascimento, 20 anos, ficou gravemente ferido e Adeval Felismino da Silva, de 58 anos, sofreu escoriações na noite deste sábado (6), após ambos caírem de uma moto no ramal da Lua, no km 35 da BR-317, na estrada de Boca do Acre, próximo à divisa entre o Acre e o Amazonas.

Segundo informações de moradores da região, Adeval e Carlos estavam trafegando em uma motocicleta em alta velocidade quando Adeval perdeu o controle da direção e caiu juntamente com o passageiro ao solo.

No impacto, Adeval sofreu escoriações pelo corpo, já Carlos Henrique sofreu um Traumatismo Crânioencefálico (TCE) de natureza grave.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Rio Branco foi acionado, os paramédicos prestaram os primeiros socorros e encaminharam as vítimas ao pronto-socorro de Rio Branco. Segundo os socorristas do Samu, Carlos precisou ser entubado e seu estado de saúde grave.

Policiais militares do Batalhão de Trânsito não foram acionados.