Mulher com câncer que realizou sonho de se casar morre aos 31 anos

Sabrina Delmaschio Arpini, de 31 anos, que lutava contra um câncer de mama e tinha o sonho de se casar, morreu na madrugada do último sábado (29/6), em um hospital de Vitória, no Espírito Santo.

A história de Sabrina comoveu a internet após ela realizar o sonho de subir no altar com seu companheiro, Dione Matos Ribeiro, com quem era casada há 8 anos.

Até então, o casal nunca havia conseguido realizar a tão desejada cerimônia. Juntos, eles tiveram uma filha, hoje com 3 anos.

O casamento

O casamento ocorreu nos corredores do hospital Unimed, na tarde da última quarta-feira (26/6).

Apesar de ter se casado no civil 8 anos atrás, Sabrina nunca pode realizar a cerimonia religiosa por falta de condições financeiras.

“Ela tinha um sofrimento espiritual muito grande por isso. Então, nós fizemos o possível para realizar esse sonho e aliviar o sofrimento dela”, relata a médica especialista em cuidados paliativos, Waleska Cintra.

No dia do tão sonhado casório, Sabrina exalava gratidão. Mesmo com as dificuldades impostas pela doença, a mulher fez questão de agradecer a presença de todos no hospital.

“Eu estou vivendo um sonho, cercada de todas as pessoas que são importantes para mim. Seja no hospital ou em outro lugar, esse dia está sendo perfeito para mim. Isso é coisa de Deus, não há outra explicação”, celebrou.

Câncer

O câncer de Sabrina já estava em metástase, e, nesse caso, não havia mais possibilidade de tratamento.

No hospital, a mulher estava em cuidados paliativos, apenas para controlar a dor e ter uma vida menos desconfortável.