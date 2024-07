Nasce Helena, suposta filha de Neymar Jr. com modelo brasileira, diz site

A modelo Amanda Kimberlly deu à luz sua primeira filha, Helena, suposto fruto de um relacionamento breve com o jogador Neymar Jr. A pequena nasceu na maternidade de alto padrão do Hospital São Luiz Star, em São Paulo.

De acordo com o Portal Leo Dias, Neymar Jr. já realizou a primeira visita para Amanda Kimberly e a suposta herdeira. O jogador teria, inclusive, chegado ao lado da mãe, Nadine Gonçalves, da irmã Rafaella Santos, e do primogênito Davi, do relacionamento com Carol Dantas. A informação teria sido confirmada através de amigos do atleta.