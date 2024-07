Nível do Rio Iaco continua baixando e atinge a menor cota dos últimos 19 anos

A coordenação da Defesa Civil Municipal, representada pelo senhor Carlos Davila, confirmou mais um sinal de vazante nas águas do Rio Iaco. De ontem para hoje, a baixa foi de 2 centímetros.

Na manhã desta terça-feira (30) a régua amanheceu medindo somente 56 centímetros, bem inferior a cota de alerta que é de 14 metros e a cota de transbordamento (15,20 metros). “A gente constata que esse é o menor nível dos últimos 19 anos em Sena Madureira. Realmente, a situação é preocupante”, destacou Carlos Davila, representante da Defesa Civil.

Quem mora nos seringais do Rio Iaco já enfrenta várias dificuldades de navegação. Em alguns trechos do rio é preciso empurrar as embarcações que estão ficando encalhadas. “Se continuar secando dessa maneira, até mesmo o transporte escolar será prejudicado. Há muitos anos, a gente não enfrentava um cenário como esse”, comentou Agno Diniz, morador do alto Rio Iaco.

A preocupação se resume apenas aos ribeirinhos. Na zona urbana, a Saneacre vem empreendendo esforços para manter o abastecimento de água potável, visto que, sua captação encontra-se instalada justamente no Rio Iaco. Por enquanto, o abastecimento está dentro da normalidade.