No Acre, concurso de beleza premia com iPhone, R$ 3 mil e habilitação; confira os prêmios

O aguardado concurso Rei e Rainha do 7º Festival da Farinha de Cruzeiro do Sul está com inscrições abertas até o dia 19 de julho. Os candidatos devem ter no mínimo 16 anos e residir na cidade há pelo menos dois anos. As inscrições podem ser realizadas na Secretaria Municipal de Cultura, das 7h30 às 13h30, ou através de um link online.

Os prêmios são atrativos e incluem um iPhone, R$ 3.000,00 em dinheiro, habilitação categoria A na Auto Escola Águia e muito mais. Confira abaixo a lista completa de prêmios para os vencedores:

Premiação para o 1º Lugar

– R$ 3.000,00 em dinheiro

– Vale de R$ 500,00 em compras

– 1 iPhone

– Habilitação Categoria A na Auto Escola Águia

– 1 ano de cinema grátis

– 1 semijoia Rommanel

– 6 meses de academia na Top Fitness

– 6 meses de avaliação com o personal Uesle Vieira

– 6 meses de kit de suplementos da Body Monster

– 1 diária na Chácara Magalhães

– 1 café da manhã na Naturalíssima

– 1 ensaio fotográfico no Studio Marcelo Lima

Premiação para o 2º Lugar

– R$ 1.500,00 em dinheiro

– Vale de R$ 300,00 em compras

– 1 ano de cinema grátis

– 3 meses de academia na Top Fitness

– 1 café da manhã na Naturalíssima

Veja mais informação: