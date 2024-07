Porco-espinho que caminhava por cima de lojas é capturado pelos bombeiros; VÍDEO

A autônoma Maria Silva, residente no bairro Florentino, em Sena Madureira, foi surpreendida na manhã desta terça-feira (16) ao chegar em sua loja, situada nas proximidades da feira nova. Na ocasião, ela se deparou com um porco-espinho que estava em cima do telhado da loja.

Segundo informações, o animal se abrigou inicialmente em um poste de energia da ponte frei Paolino. Em seguida, se deslocou para o telhado da loja. “Ficamos impressionados com a cena, pois não é todos os dias que isso acontece”, disse ela.

Rapidamente, muitos curiosos chegaram ao local para registrar o momento. Integrantes do Corpo de Bombeiros foram acionados e utilizaram toda a técnica necessária para capturar o porco-espinho. Posteriormente, o animal foi solto na floresta, seu habitat natural.

