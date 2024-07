A creatina, suplemento queridinho da vez, chama a atenção por conta de seu impacto positivo no organismo. Apesar de ser muito conhecida no mundo esportivo, ela oferece vantagens que vão além. Os benefícios englobam a manutenção da massa muscular e o bom funcionamento do cérebro.

Embora esteja presente em diversos alimentos e seja produzida naturalmente pelo corpo, ela costuma ser suplementada. Mas você sabe a quantidade de comida que equivale a um scoop de creatina? Acredite, é mais do que se pode supor. Para se ter uma ideia, seria necessário ingerir 1,5 kg de filé de frango; 1,5 kg de carne de patinho; 1,1 kg de salmão ou 900 g de salmão para ter a mesma quantidade de creatina de 5 g do suplemento. E como a creatina funciona? Por se tratar de uma reserva de energia muscular, ela ajuda a manter a musculatura em dia, o que, por si só, já irá favorecer a saúde de idosos e até de indivíduos doentes. O nosso corpo é capaz de produzir creatina mas, para melhorar os estoques, precisamos ingerir alimentos fontes da substância. A creatina pode ser encontrada na carne vermelha e em peixes e frangos. Nós produzimos cerca de 1 g de creatina por dia, quantidade considerada baixa e que não atende às necessidades para que ele o organismo funcione com seu máximo potencial. Dessa forma, consumir alimentos ricos na substância e até mesmo a suplementação pode ser pensada, a depender do estilo de vida, idade e ritmo de atividade física do indivíduo. Pessoas com um ritmo intenso de atividade física, vegetarianos/veganos e idosos costumam ter indicação para suplementar. A quantidade de creatina, nessas situações, varia de acordo com o gênero. Para mulheres, a recomendação é de 3g enquanto; para homens, de 5g.