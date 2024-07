Quem é Juliano Floss, novo namorado de Marina Sena

Com 5 milhões de seguidores no Instagram e 13,3 milhões no TikTok, o jovem começou a fazer sucesso nas redes sociais com as famosas “dancinhas” de músicas virais. Os vídeos curtos para as redes sociais levaram Juliano a trabalhar com celebridades como Anitta e Pedro Sampaio. O rapaz, inclusive, tornou-se amigo da Girl From Rio.

Em 2021, Juliano Floss namorou com Vivi Wanderley. Os dois compartilhavam, com frequência, a rotina do casal apaixonado e, claro, postavam juntos dancinhas famosas. O relacionamento terminou em 28 de dezembro de 2023.

Um dia depois, o dançarino foi supostamente flagrado em um momento de intimidade com outra menina e causou um alvoroço por conta do suposto ato sexual em público durante uma festa de Ano-Novo em Pernambuco.

O influenciador, então, começou a ganhar ainda mais notoriedade e fez parte do elenco do Dança dos Famosos, da TV Globo, em 2024. Ele contou com uma grande torcida e ficou chateado com a eliminação do programa por conta de uma nota 9.9.