Rotatória da AABB será parcialmente interditada para construção de viaduto; veja novas rotas

Mudanças no trânsito de Rio Branco serão implementadas a partir de segunda-feira (15), devido à construção do Viaduto Mamed Bittar. A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTRANS) anunciou a parcial interdição da rotatória da AABB, localizada na Estrada Dias Martins, Bairro Estação Experimental, afetando diretamente a Avenida Ceará e a Rua Isaura Parente.

Com o objetivo de assegurar a segurança e a fluidez viária durante o período da obra, foram estabelecidas rotas alternativas estratégicas, conforme detalhado no mapa oficial disponibilizado pela RBTRANS. Essas medidas visam mitigar os transtornos esperados e garantir que a circulação local seja minimamente afetada.

Veja como será a circulação a partir dos mapas abaixo:

Novas rotas sugeridas/Foto: Prefeitura de Rio Branco

A RBTRANS destaca a importância de que todos os condutores e pedestres estejam atentos à sinalização específica e respeitem rigorosamente as normas de trânsito durante as alterações. Em caso de dúvidas ou necessidade de informações adicionais, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (68) 3214-3318, pelo e-mail [email protected], ou ainda visitar a sede da RBTRANS, localizada na Rodovia BR-364 (Via Verde), km 125 – Corrente, Rodoviária Internacional de Rio Branco, 1° Piso.

A Superintendência também aproveita para agradecer antecipadamente a compreensão e o apoio de todos na divulgação e cumprimento das novas regras de circulação, visando o sucesso e a segurança da obra do Viaduto Mamed Bittar.