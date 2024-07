Seccional Acre lança edital de inscrição da advocacia em lista tríplice para Vogal da Juceac

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre (OAB/AC) lançou o edital público de convocação para inscrições de interessados em se candidatarem à formação da lista tríplice para Vogal Titular e Suplente da Junta Comercial do Estado do Acre (Juceac).

As inscrições começam hoje, 17, a partir das 12 horas, e seguem até às 12h do dia 23 de julho, data em que o Conselho Pleno da Ordem votará os nomes durante sessão. Os interessados devem preencher e assinar o formulário de inscrição, juntar os documentos requisitados no edital que regulamenta o processo de inscrições, e encaminhar para o e-mail [email protected].

Os links de acesso ao edital e ao arquivo do formulário estão disponíveis no rodapé deste texto. Os interessados devem enviar a documentação exclusivamente via e-mail.

Essa seleção é destinada a toda a advocacia, exceto aos membros das diretorias da Seccional e da Caixa de Assistência, conforme prevê a Resolução Conjunta 04/2022.

“Este edital reforça o compromisso da OAB/AC com a transparência e a representatividade da classe, garantindo amplo acesso dos advogados e das advogadas do Acre às vagas na Junta Comercial”, destacou o presidente Rodrigo Aiache.

É o terceiro edital público aberto, nos últimos meses, para a participação inclusiva de toda a advocacia, cumprindo com uma promessa feita pela atual gestão.