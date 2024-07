Solteira! Ex-BBB Larissa Tomásia anuncia término com Plínio Simões

Nesta terça-feira (9/7), Larissa Tomásia usou as redes sociais para anunciar o fim do namoro com o designer de joias Plínio Simões. A ex-BBB afirmou que a decisão foi amigável e que torce pela felicidade do ex-companheiro. “Tentamos”, disse numa sequência de stories publicada no Instagram.

“Eu e Plínio não estamos mais juntos. Foi a melhor decisão para ambos. Somos pessoas muito diferentes. E a gente tentou. Acreditem. É isso. Desejo todo sucesso do mundo para ele”, pontuou.

Larissa continuou: “Que ele fique muito bem, que siga a vida dele e seja muito feliz. Assim como eu vou seguir a minha vida, vou ser feliz. E ciclos se encerram, né?”.

Tomásia afirmou que optou por dar a notícia do término, ao invés de especularem sobre o relacionamento. “Estou falando aqui porque como eu já tenho uma vida pública, uma vida exposta, do mesmo jeito que saiu que nós estávamos namorando, vai sair que terminamos e eu prefiro que vocês saibam através de mim, tá?”, ressaltou.

Por fim, Larissa Tomásia encerrou a conversa com os seguidores de forma sucinta, mostrando que já está seguindo a vida. “Agora eu vou treinar”, concluiu.

Para quem não sabe, Plínio Simões quase chegou a entrar na última edição do Big Brother Brasil, pelo Puxadinho. No entanto, o rapaz não foi escolhido pelos confinados na casa mais vigiada do Brasil. Larissa Tomásia fez parte do elenco do BBB22.

Os dois anunciaram publicamente o namoro em abril, dois meses depois de serem flagrados ao beijos num camarote em Salvador, na Bahia, durante o Carnaval deste ano.