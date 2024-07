Ulysses concorre ao Prêmio Congresso em Foco que escolhe os melhores deputados

Pelo segundo ano consecutivo, o deputado Coronel Ulysses (União-AC) está concorrendo à 17ª edição do Prêmio Congresso em Foco 2024. A premiação vai reconhecer os deputados e senadores que mais se destacaram nas duas categorias gerais – Melhores na Câmara e Melhores no Senado.

Em 2023, no seu primeiro ano de mandato, Ulysses foi o deputado mais votado do Acre e o 11º na região Norte. No cômputo geral, o ‘novato’ Ulysses ficou na 149º posição de um total de 421 deputados votados no certame, chegando, inclusive, a ultrapassar deputados veteranos do Congresso.

A votação é feita pela internet por meio do link https://premio.congressoemfoco.com.br/votacao/ de 1º a 31 de julho. Para votar, a pessoa deve preencher um cadastro com alguns dados básicos – nome, e-mail e número de celular, válidos. Após enviar os dados, a pessoa receberá um código no e-mail para prosseguir a votação e, assim, escolher os nomes de sua preferência. Os vencedores serão conhecidos em cerimônia a ser realizada em 29 de agosto.

Ulysses conclamou os internautas a votarem para escolher aqueles parlamentares que, no exercício do mandato, tem permanecido fiel aos compromissos assumidos com os eleitores.

“No nosso caso, a votação – como ocorreu no ano passado – só faz aumentar o compromisso de continuar lutando na defesa de Segurança Pública, no combate ao crime organizado e das liberdades e os interesses do Acre e do Brasil”, observa Ulysses, vice-presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, pela segunda vez consecutiva.

O Prêmio é uma iniciativa do portal Congresso em Foco. apoiada por diversas organizações privadas. A premiação tem como finalidade distinguir os melhores parlamentares do Congresso Nacional e estimular a cidadania a acompanhar seus representantes de modo ativo, assim como a participar plenamente da vida política.

Os objetivos do prêmio: