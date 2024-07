Vidente diz que Acre será o estopim de guerra entre Brasil e Bolívia; veja a previsão

O estado do Acre está envolto em uma previsão perigosa. Valter Ferreira é vidente e já conseguiu prever um tremor de terra no estado em 2015, assim como o desastre com o avião da Chapecoense no ano de 2016.

A nova previsão de Ferreira é que o estado do Acre será o motivador de uma disputa entre Brasil e Bolívia, envolvendo minerais e petróleo.

Através das suas redes sociais, o vidente disse o seguinte: “Eu vi logo mais no futuro. Um furo jornalístico e global. Uma guerra sem igual Brasil e Bolívia. Acabará a paz quando La Paz reclamar Aquiri”.

Ele explica que a visão veio através de um sonho, onde seria descoberto no estado uma grande fonte de um recurso natural de grande valia, levando o país vizinho a transgredir o Tratado de Petrópolis.

“Num futuro próximo, uma descoberta na região do Acre na questão de minério ou petróleo vai chamar a atenção da Bolívia. Tempos atrás o Acre foi negociado por valores irrisórios e uma guerra no território vai ser inevitável. Eles [a Bolívia] vão querer o território de novo, isso está na visão, a longo prazo, mas está”, ressaltou ele ao ac24horas.