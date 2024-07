Vídeo mostra bebê e cachorro crescendo juntos e emociona a web

Imagens que mostram um cachorro e uma criança, moradores de Florianópolis, crescendo juntos emocionaram a internet nos últimos dias. O vídeo exibe Magno, da raça Galgo Inglês, envelhecendo junto com Sebastian, uma criança de quase dois anos. Os trechos foram compartilhados no TikTok e acumulam mais de 13 milhões de visualizações.

O vídeo mostra Magno conhecendo Sebastian ainda recém-nascido. Com o passar do tempo, é possível ver o bebê aprendendo a sentar e andar enquanto o animal está ao seu lado, seja na hora de dormir ou nos momentos de se alimentar. Os registros também exibem os dois aproveitando as praias da Capital.

Além de Sebastian, o perfil das redes sociais também compartilha a rotina do menino Thomas, de 5 anos, junto com o cão Magno. Em um dos vídeos, é possível ver a chegada do Galgo na família, em 2020, quando o filho mais velho ainda era bebê. O TikTok da família acumula mais de 800 mil seguidores.

Veja o vídeo

Nos comentários, os seguidores não resistiram a fofura do animal e da criança juntos. “Fiquei muito emocionada com esse vídeo. Como é linda a amizade, o amor e o cuidado entre eles”, escreveu uma seguidora. “Irmãos de alma”, disse outra. “O amor é tão lindo, quero morar nesse vídeo”, comentou um internauta.