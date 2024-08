Acusados de matar homem com golpes de ripa durante ‘disciplina’, membros de facção vão à juri no Acre

Nesta semana, o juiz Alesson Braz, da 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar, decidiu que os réus Alexandre Ribeiro da Silva, Lucigleison da Silva Coelho, Moisés Matos de Souza, Júlia Alves da Silva Gomes, Vitor de Souza Vargas e Edcarlos Barbosa da Silva serão julgados no Tribunal do Júri. As informações foram divulgadas pelo site ac24horas.

Os acusados vão responder por homicídio com as qualificadoras de motivo torpe e meio cruel com recursos que dificultaram a defesa da vítima, além de participação de organização criminosa. Os réus são acusados de matar a pauladas Josué Vieira da Silva, de 54 anos.

O crime

Segundo a denúncia do Ministério Público do Acre (MPAC), o crime aconteceu na tarde de 29 de abril de 2023. Josué era usuário de drogas e teria uma dívida com um traficante, além de ter praticado furtos. Diante disso, um líder de facção criminosa teria determinado que o homem fosse submetido a um ‘corretivo’.

Os acusados teriam aplicado golpes de ripa de cerca, que deixou o homem com fraturas e traumatismo craniano. Josué foi internado o Pronto-Socorro de Rio Branco, mas não resistiu e morreu.

A outra acusada, Júlia, teria gravado a ação e publicado nas redes sociais.