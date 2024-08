Alerta! MPAC orienta sobre golpe de ‘falsa facção’, que tem extorquido dinheiro dos acreanos

O Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Acre (MPAC) alerta a população sobre um golpe conhecido como “falsa facção”.

Segundo o MPAC, golpistas estão ligando para as pessoas, se identificando como integrantes de facção criminosa e tentam extorquir dinheiro por meio de ameaças e intimidação.

Os bandidos utilizam fonte abertas e bancos de dados ilegais para ter acesso a informações pessoas das vítimas e, em seguida, vasculham redes sociais para coletar informações sobre a rotina e fotos da família.

Ao ter acesso as informações, os criminosos enviam as fotos dos familiares, ameaçando sequestrar, matar ou causar outros danos graves se não receberem dinheiro.

O número cadastrado na chamada geralmente é habilitado de forma remota, mas pode ter o DDD da mesma região, no caso do Acre, o 068.

O MPAC recomenda que se a vítima receber uma ligação ameaçadora, a pessoa deve desligar imediatamente e bloquear o número. Além disso, não acreditar em ameaças feitas por telefone e não fornecer informações pessoais ou financeiras.

