Assessoria se manifesta sobre o namoro de Sandy com Pedro Andrade

Depois de a coluna Fábia Oliveira revelar que Sandy teria feito a fila andar com o médico Pedro Andrade após o fim do casamento de 24 anos com Lucas Lima, a assessoria da cantora decidiu de manifestar sobre o assunto.

“Sandy sempre foi reservada com sua vida pessoal. Sendo assim, a assessoria de imprensa não tem nenhuma informação sobre este assunto”, disse para a Quem, sem confirmar ou negar a relação.

Pedro é formado pela Universidade Cidade de São Paulo e doutorando em Genômica pela USP. Pós-graduado em nutrologia, endocrinologia e medicina preventiva, ele é coordenador de Pós-Graduação em Medicina de Precisão.

Segundo fontes da coluna, Pedro, assim como Sandy, é bastante low profile, não gosta de exposição. Os dois, inclusive, teriam bastante coisas em comum nesse sentido.

Tanto que, nesta quarta-feira (31/7), veio à tona um perfil fake da irmã de Junior que ela usaria para comentar as publicações do namorado sem chamar a atenção. A “dona” da conta se chama Luiza e foi descoberta pelo colunista Lucas Pasin, do UOL.

A conta no Instagram foi criada em julho de 2011, tem apenas 99 seguidores e já trocou o nome de usuário três vezes. Em uma das postagens, a moça comenta um “amei” e emojis de palmas. Como resposta, ela recebe uma piscadinha e um coração. Em outro momento, “Luiza” manda um coração para o amado e recebe outro de volta.

Ainda de acordo com o site, o perfil, que é fechado, conta com seguidores famosos, como Tatá Werneck, Fernanda Paes Leme, Luciano Huck, Fernanda Gentil, o namorado da cantora e Junior, irmão de Sandy.

Fãs de Sandy “invadem” perfil do médico

A coluna Fábia Oliveira revelou com exclusividade, na terça-feira (30/7), que Sandy Leah está vivendo um romance com o médico Pedro Andrade. E não demorou muito para que os fãs da artista invadissem as redes sociais do rapaz.

Nas publicações do médico, é possível ver uma enxurrada de comentários dos internautas. Entre eles, muitos elogios ao bonitão. Alguns chegaram a falar sobre a semelhança de Pedro Andrade com outro queridinho do público: o ator Cauã Reymond.

E o sucesso que o rapaz tem feito se reflete também no número de seguidores. Quando o romance de Sandy com o médico foi noticiado, Pedro tinha 217 mil seguidores no Instagram. Agora, ele já conta com 256 mil.

A coluna Fábia Oliveira procurou o médico. Pedro chegou a retornar as mensagens, mas, ao ser questionado do romance, parou de responder. Entramos em contato também com a assessoria de Sandy, que não respondeu até o fechamento desta nota.