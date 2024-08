Avião da Voepass: especialista descreve o que pode ter acontecido

Lito explicou que o “parafuso chato” acontece com uma descida em forma de caracol: “O avião não tem velocidade para frente, e quando não existe essa velocidade, as asas não produzem a sustentação necessária. A força da gravidade puxa o avião para baixo o tempo todo. O avião fica girando no seu eixo vertical e ele não desenvolve velocidade horizontal”.

Lito Sousa esclareceu na transmissão, para mais de 2,94 milhões de inscritos no seu perfil, o que pode ter, supostamente, ocorrido. “Seja para inclinar a asa, o nariz, fazer curva. Essa força só é gerada se houver velocidade horizontal. Como ele caiu na vertical não há produção nenhuma de força aerodinâmica sobre as asas”, pontuou. O youtuber ainda se emocionou com ao dar notícia sobre a tragédia que matou 61 pessoas, sendo 57 passageiros e quatro tripulantes. “Quando acontece um acidente, a gente primeiro sente por todas as pessoas que perderam a vida. A gente tem um conhecimento que a gente tem que segurar, sei que está todo mundo desesperado, tentando entender o que aconteceu”, lamentou. A aeronave, modelo ATR-72-500, sofreu a queda quando seguia de Cascavel, no Paraná, para Guarulhos. Segundo dados da plataforma de monitoramento FlightAware, o avião perdeu 4,5 mil metros em apenas um minuto. Assista o vídeo: