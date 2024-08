Beatriz Reis se emociona ao receber roteiro de sua primeira novela: “É oficial”

“Esse roteiro é especial. Não é só mais um roteiro. Ele representa toda a luta da minha família durante muitos anos, representa aquela Bia de seis anos de idade, que falava para mãe que queria fazer teatro e estar na televisão”, começou a ex-BBB em seu vídeo.

“Minha primeira novela é oficial! Obrigada! Foi muita luta para chegar até aqui, como vocês sabem, mas eu sempre gosto de falar disso, porque Deus existe na nossa vida”.

Beatriz ainda incentivou os seguidores a acreditarem em seus próprios sonhos. “Independente do que você passa, do quão difícil é, você vai por Deus na frente, porque você vai realizar! Eu sou a prova viva disso. Eu estou oficialmente no elenco da novela ‘Família é Tudo’”, finalizou a atriz.