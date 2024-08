Beth Passos: conheça o casal que superou doença e reabriu restaurante de comida árabe no Acre

Elegantíssimo o vestido terracota usado pela Miss Gran 2024 Isabella Gomes para Dos Anjos Dress.

Um prazer reencontrar o casal Zete e Tony Feghaly recuperado das sequelas da terrível Covid que o deixou em coma, depois paralisado por muito tempo. Apaixonado pela culinária árabe, apoiou a esposa que abriu um quiosque próximo a rotatória da UFAC e está servindo as delícias do Baba. Ele a acompanha sempre que pode contando suas histórias de superação e dá boas dicas empreendedoras uma vez que conhece como poucos sobre culinária e a noite acreana.

O preparador físico João Paulo Lourenço atende pela boa forma dos alunos da Academia Espaço Vital com excelentes resultados.

Fátima e Augusto Duque de boas com a vida em breve viagem a São Paulo. Aproveitando porque a vida é bela!

Em tempos de guerra e preparativos de uma Olimpíada a promoter Meyre Manaus conduziu com maestria o Miss Grand Brasil aclamando Isabella Gomez como Miss Grand Acre 2024 em noite elegantemente dinâmica realizada no teatro Hélio Mello. O evento foi apresentado pelo arquiteto e produtor de moda Luiz Vasconcelos e a ex Miss Acre Juliana Melo e o coquetel servido pela equipe do Café do Teatro. A Miss Acre Terra 2024 Maria Clara Correia compareceu também compareceu.

O fotógrafo Jerome Brouillet captou esse momento sensacional do surfista Gabriel Medina, depois de um tubo que rendeu ao brasileiro um 9,90, maior nota da história das Olimpíadas ao vencer o japonês Kanoa Igarashi, vingando-se da desclassificação em Tóquio.

Acompanhando a evolução da crise política americana, que teve um evento não desconhecido com Donald Trump tentando desviar atenção para sua total falta de projetos de governo; acusar a adversária Kamala Harris de não ter uma identidade racial como fez com Barack Obama anos atrás. Bota um biquíni Kamala e mostra o quanto é melhor que ele!

O pódio brasileiro até parece o Grito dos Despossuídos – periférico, feminino, negro, anticapacitista (Caio tinha as pernas mais tortas do que as de Garrincha), guerreiro. Das medalhas já conquistadas, a maioria se deve às mulheres.

Eita, Brasil da esperança!

Online

*Derrete na boca a massa folhada do croissant servido no Café do Teatro. Indico e assino embaixo!

*O típico “Vira, Virou!” chegou, chegando e modificando a dinâmica de um jogo que parecia ganho na capital acreana.

*Calor de rachar o coco e o couro comendo na Expojuruá. O povo de bota, chapéu, negócios sendo favorecidos, especialmente a economia informal.

*No Estado do Acre, 195 candidatos a vereadores já foram registrados no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O próximo passo é a apreciação das candidaturas pela Justiça Eleitoral.

*Rebeca Andrade fez história em Paris! A primeira mulher brasileira a acumular 4 medalhas olímpicas. A prata é nossa!!!

*Só podia vir de uma mulher a primeira medalha de ouro do Brasil nesta Olimpíada: Beatriz Souza, de apenas 26 anos, conquistou nesta sexta-feira, 2, sua primeira

medalha olímpica na modalidade +78kg. A judoca garantiu o primeiro ouro do Brasil em Paris. Orgulho!

*Poucos apoiam ou incentivam, mas é lindo ver o esforço nos olhos de um atleta sendo recompensado de alguma forma. É de arrepiar!

*Acompanhar as Olímpiadas ou ver as patacoadas dos “presidentes” da Venezuela e da Argentina?

*Eu tenho vergonha de ter como Presidente do meu país alguém que afirma que este processo eleitoral na Venezuela é “normal”. O Presidente Lula da Silva não viu nada, não soube de nada, desde janeiro de 2024? E nos últimos dias? Como assim?! Normal cara pálida?! E agora assumiu a custódia da Argentina em Caracas?! Socorro!!!

*A quem serve uma proposta retrógrada? Em ano de eleição, pelo jeito vale qualquer coisa para movimentar a sanha e as redes conservadoras. A quem interessa colocar em questão agora a redução da maioridade penal? A presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), Caroline de Toni (PL-SC), desenterrou no início do mês um projeto que propõe a convocação de um plebiscito para que o brasileiro decida sobre a redução da maioridade penal. Esse projeto, originado em 2003, prevê a mudança da maioridade de 18 para 16 anos, e traz à tona um debate que mascara as reais causas da criminalidade juvenil no Brasil.

*SP, RJ e BA, mataram 400 pessoas em três meses no terceiro trimestre de 2023. É a Polícia que mata!!!

*Outra vergonha que tenho é dos motoristas brasileiros. Com exceções, é claro. Mas nós vivemos num país que ainda em 2022 teve mais de 90 mortos no trânsito, por dia. Por dia pessoas da minha bolha! Em sua maioria por imprudência, incluída a imprudência de dirigirem alcoolizados ou participar de “racha”. E há os que mataram pessoas que não tinham culpa da imprudência de quem estava ao volante. Vergonha!

Tá! Pode-se se alegar que a população do Brasil é de mais de 200 milhões. Mas Alemanha+Reino Unido=150 milhões, e se acrescento os nórdicos, cujas notícias também se acompanham na Dinamarca, chego a 175 milhões. E sabem o que mais? No Brasil, as redes sociais apagam as fotos se aparecem feridos ou mortos, mesmo que estejam de tal modo que é impossível identificar a pessoa. Por que? Fugindo da realidade?

*Conclusão elementar, com base nas evidências disponíveis: Estamos embarcando em vários anos de sofrimentos, de gastos com armamentos, muitas mortes e destruição, até a morte matada ou morrida. Alguém discorda?

*Emendas parlamentares: 84% dos prefeitos tem menos para investir do que um deputado. Cada deputado teve aprovado, em média, R$ 15,3 milhões em emendas individuais.

*”Eu sou a minha própria embarcação Sou minha própria sorte”

Luedji Luna