Bia Ferreira perde para Kellie Harrington e garante o bronze no boxe das Olimpíadas de Paris

Depois de garantir o pódio para o Brasil no boxe peso-leve, de até 60kg, a baiana Beatriz Ferreira manteve a medalha de bronze após disputar a semifinal contra a a irlandesa Kellie Harrington. Ela já havia garantido o pódio quando venceu a última luta.

A disputa de hoje foi uma das mais difíceis para Bia, e também a mais aguardada. A baiana buscava uma revanche com Harrington, para quem perdeu o ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio de 2020. Infelizmente, a vingança foi um prato para se comer frio: a luta foi acirrada, mas terminou com decisão no último round.

Harrington avançou para a final vai enfrentar a vencedora da luta entre Wu Shih Yi, de Taipé Chinesa, e Yang Wenlu, da República Popular da China na próxima terça-feira, 6 de agosto.