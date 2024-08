Bimbi sobre ataque hacker contra Gladson: “A polícia vai tomar conta disso”; veja vídeo

O influenciador e modelo acreano Marcelo Bimbi se manifestou novamente na noite desta quarta-feira (21), para falar sobre as recentes acusações direcionadas ao governador Gladson Cameli, que surgiram em sua conta pessoal do Instagram.

Em vídeo, Bimbi reafirmou seu apoio ao governador e abordou a situação de forma mais pessoal.

“Sei de tudo que tá acontecendo. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, rapidinho: nosso governador Gladson Cameli é um cara que sempre trabalhou pelo Acre e sempre esteve disposto a ajudar. Só eu e mais três pessoas tem acesso a minha conta do Instagram, tomarei medidas cabíveis para isso e vou provar e mostrar para vocês” disse Bimbi.

Saiba mais: Após acusações contra Gladson, Bimbi diz que foi hackeado e presta solidariedade ao governador

Ele continuou: “Não adianta querer, já é a segunda ou terceira vez que tentam fazer eu brigar com meu governador, que é o melhor governador do Brasil. Meu irmão Gladson, você sabe que eu nunca falei nada de você e jamais falaria. Você é o cara que cuida do povo do Acre como ninguém. A polícia vai tomar conta disso.”

Bimbi divulgou na manhã desta quarta-feira (21), uma nota esclarecendo que foi alvo de um ataque hacker e expressou sua solidariedade ao governador.

No texto divulgado, Bimbi afirmou: “Venho publicamente prestar minha irrestrita solidariedade ao governador Gladson Cameli em razão dos ataques absurdamente atribuídos a mim em minha conta pessoal do Instagram.” Ele explicou que sua conta foi invadida por um hacker desconhecido e que está tomando medidas legais contra o responsável.

Bimbi enfatizou sua amizade de longa data com o governador e gratidão pela ajuda recebida em momentos difíceis. A situação segue sendo acompanhada pela polícia, que está investigando o caso e as alegações de Bimbi.

Confira a nota na íntegra: