Bocalom promove caminhada em Rio Branco com o tema “Rumo à Vitória”; veja data

O candidato a Prefeitura de Rio Branco, Tião Bocalom, e o candidato a vice-prefeito, Alysson Bestene, anunciaram a primeira caminhada da campanha, com o tema “rumo à vitória”. Outros líderes da aliança devem participar da caminhada.

A concentração do evento será no Posto de Gasolina da Sobral, às 15h, no dia 16 de agosto, que marca o início da propaganda eleitoral geral, após o prazo de registro de candidaturas. A caminhada deve seguir por todo centro comercial do bairro Sobral.

O 1º turno do pleito está marcado para 6 de outubro, já o 2º turno será no dia 27 de outubro, caso necessário, em municípios com mais de 200 mil eleitoras e eleitores.

Confira o convite: