Carro capota em curva e vai parar em cima de estaca no interior do Acre

O motorista Marcos Saldanha Lira, 26 anos, ficou ferido após perder o controle e capotar o próprio carro em uma curva, na tarde deste sábado (3), no km 3 do Ramal Samaúma, situado no km 52 da BR-364, na zona rural do município de Bujari, interior do Acre.

Segundo informações de familiares, Marcos havia saído da casa de sua sogra e, enquanto trafegava em um carro Fiat Uno Way, de cor preta, no Ramal Samaúma, perdeu o controle da direção ao tentar fazer uma curva e capotou, vindo a parar com o carro em cima de uma estaca. Com o impacto, Marcos bateu a região da clavícula e sofreu escoriações pelo corpo.

Familiares colocaram Marcos dentro de um carro modelo Gol, de cor preta, e seguiram com destino ao hospital em Rio Branco. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, e uma ambulância básica do município de Bujari foi enviada. Os paramédicos interceptaram o veículo que trazia Marcos no km 47 da BR-364. Foram prestados os primeiros socorros, e o paciente foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Não houve acionamento da polícia no local do acidente.