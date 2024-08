Cavalgada da Expoacre 2024 acontece neste sábado: confira as novas regras e mudanças

A tradicional Cavalgada, que abre a programação da Expoacre 2024, acontece neste sábado (31), com concentração às 7h, em pontos estratégicos do Segundo Distrito da capital. A partida dos cavalos, quadriciclos e jipes deve se iniciar às 8h e seguir até o Parque de Exposições.

O local de início será na Gameleira, porém, com três pontos diferentes de concentração:

Rua Seis de Agosto para Quadricilos;

Rua 24 de Janeiro para Cavalos;

Rua da Gameleira para Jeeps

Outro detalhe importante afirmado na coletiva de imprensa desta terça-feira (20), foi a proibição de veículos populares. Seguindo orientação do Ministério Público do Acre.

A fiscalização será mais rigorosa. Tanto para o consumo de bebida alcoólica, quanto para a direção dos quadriciclos.

O secretário de Turismo e Empreendedorismo, Marcelo Messias, revelou um aperto na fiscalização do consumo de bebidas alcoólicas por adolescentes.

“A fiscalização será um pouco mais rigorosa em relação a isso, principalmente quanto ao consumo de bebidas alcoólicas por menores de dezoito anos, colocando gelo em cima do quadriciclo com bebida alcoólica. Então, será mais ou menos parecido com o do ano passado”, declarou o secretário na coletiva de imprensa.