Comemorando 61 anos, Deracre terá espaço na Expoacre com ponte pré-moldada e avião; FOTOS

O Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre) está presente na Expoacre 2024, no Espaço Agroflorestal, comemorando seus 61 anos de atuação.

No estande, os visitantes podem conferir um lounge, uma ponte pré-moldada que simboliza a ponte Frei Paolino Baldassari, um avião que representa os 10 mil voos realizados nos aeródromos do Acre e um heliponto que destaca a importância da infraestrutura aérea.

Sula Ximenes, presidente do Deracre, comentou: “Estamos aqui para mostrar o impacto dos nossos investimentos, com mais de R$ 480 milhões aplicados em projetos que beneficiam as comunidades.”

Desde sua criação em 1963, o Deracre tem desempenhado um papel fundamental no desenvolvimento da infraestrutura do Acre. Atualmente, o órgão investe R$ 400 milhões em obras e conta com R$ 380 milhões em emendas parlamentares e R$ 150 milhões em projetos licitatórios. Entre os principais projetos estão a Operação Ramais do Acre 2024, que visa recuperar 3.500 km de ramais, e a liberação de R$ 43 milhões para melhorias no Vale do Juruá. Também foram iniciadas 11 grandes obras, totalizando R$ 480 milhões.

O Deracre está investindo R$ 126 milhões na melhoria de rodovias estaduais, com serviços de tapa-buracos e recapeamento asfáltico. No setor aéreo, os aeródromos do Acre registraram 10 mil voos entre janeiro de 2023 e julho de 2024, com investimentos em manutenção e segurança.

A participação do Deracre na Expoacre 2024 destaca seu compromisso com o progresso e o desenvolvimento do Acre. Visite nosso estande e veja como estamos avançando na infraestrutura do estado.