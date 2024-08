Concursos Ambientais: reestruturação traz iniciais até R$ 11,1 mil

O Direção Concursos obteve acesso EXCLUSIVO ao termo de acordo que reestrutura as carreira que serão ofertadas em novos concursos ambientais em 2024!

Vale lembrar que o acordo entre o governo federal e os servidores do IBAMA, ICMBio e MMA foi firmado nesta segunda-feira (12). Na ocasião, ficou definido que os cargos de nível superior terão ampliação da tabela remuneratória, passando de 13 para 20 padrões.

Os cargos de nível médio também terão ampliação da tabela remuneratória, mas passando de 15 para 20 padrões. Ambas as carreiras terão o aumento do Vencimento Base e o incremento da Gratificação de Qualificação (GQ).

De acordo com a tabela, a reestruturação será realizada em janeiro de 2025 e abril de 2026. O destaque fica para os cargos de nível superior, que em janeiro de 2025, os servidores irão fazer jus aos seguintes salários iniciais:

Salário sem GQ: R$ 9.736,00

Salário com GQ I: R$ 10.200,00

Salário com GQ II: R$ 10.658,00

Salário com GQ III: R$ 11.123,00

Já em abril de 2026, os valores serão:

Salário sem GQ: R$ 9.736,00

Salário com GQ I: R$ 10.207

Salário com GQ II: R$ 10.671,00

Salário com GQ III: R$ 11.142,00

O Termo de Acordo com os demais valores pode ser conferido na íntegra! Vale destacar que a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, solicitou um acréscimo de vagas ofertadas nos concursos Ambientais autorizados pelo Ministério da Gestão e da Inovação.

Panorama dos Concursos Ambientais

A seguir, é possível conferir todos os detalhes sobre o andamento dos concursos ambientais autorizados em 2024!

Concurso IBAMA

O concurso IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) teve sua realização autorizada em julho de 2024.

Na ocasião, foram autorizadas 260 vagas para os cargos de Analista Ambiental e Analista Administrativo, a serem distribuídas da seguinte forma:

Analista Administrativo: 130 vagas

Analista Ambiental: 130 vagas

No entanto, a ministra Marina Silva solicitou o aumento de 200 vagas para o cargo de Analista Ambiental que, caso aceito, passará a ofertar 330 vagas.

Concurso ICMBio

Autorizado pelo Ministério da Gestão e da Inovação no mesmo período que o certame do IBAMA, o concurso ICMBio (Instituto Chico Mendes de Preservação à Biodiversidade) está autorizado a ofertar 180 vagas para Analista Ambiental e Analista Administrativo, a serem distribuídas da seguinte forma:

Analista Administrativo: 120 vagas; e

Analista Ambiental: 60 vagas.

Os aprovados farão jus ao salário inicial de até R$ 11.789,43. Além disso, a ministra Marina Silva solicitou o acréscimo de 170 vagas para Analista Ambiental.

Resumo dos concursos ambientais

Ibama:

Situação: autorizado

Vagas: 260

Cargos: Analista Administrativo e Analista Ambiental

Salários iniciais: R$ 8.817,72

