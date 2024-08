Coronel Ulysses classifica de ‘tragédia’ a atuação do governo Lula em relação às queimadas no Brasil

Em vídeo nas redes sociais, o deputado Coronel Ulysses (União–AC) classificou de ‘uma vergonha, uma tragédia do (des)governo Lula’ a postura diante do índice de queimadas que atingem o Brasil, notadamente a Amazônia e o Pantanal, nos últimos dias. Nas últimas 48 horas, o País teve quase 4.500 focos de incêndio, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Do início do ano até agora, o órgão registrou 107 focos, perfazendo um aumento de 75% em relação ao ano passado.

Na Amazônia, foram detectados 12.696 focos de queimadas, o que representa aumento de 76% em comparação ao ano passado – o maior valor desde 2004. Em agosto, houve um pico significativo em 16 Estados, sendo São Paulo um dos mais afetados.

Segundo Ulysses, “o Brasil está, literalmente, em chamas”. Mas, conforme o deputado, os ambientalistas estão calados. “No governo de [Jair] Bolsonaro eles berravam aos quatro cantos que o Brasil – em particular a Amazônia – estava sendo consumido pelas queimadas. Onde eles estão, agora, no (des)governo Lula, quando o Brasil bate recorde de queimadas?”, indagou Ulysses, questionando, ainda, a ausência da ambientalista Greta Thunberg e do ator Leonardo DiCaprio. No governo de Bolsonaro, a dupla tecia ácidas críticas sobre a política ambiental brasileira.

No vídeo, Ulysses também cobrou uma ação efetiva da ministra Marina Silva – acreana eleita deputada federal por São Paulo, mas que abandonou o mandato para se aliar ao atual governo – sobre o crescimento das queimadas em todo o País. “Cadê Marina? A senhora que tanto criticou o governo Bolsonaro, o que está fazendo, de fato, para reduzir as queimadas?”, questionou Ulysses. Para o deputado, “é uma vergonha esse (des)governo em relação às queimadas na Amazônia e no Brasil”.

Ainda, segundo Ulysses, “é abissal a hipocrisia do Sr. Lula da Silva, dos ambientalistas e, principalmente, daqueles artistas bancados pela Lei Rouanet, que no governo Bolsonaro, diziam que o Brasil estava em chamas, que seria destruído pelas queimadas”. Ulysses acrescenta, também, que o atual governo, “além de ser um fiasco na política ambiental, está levando o País à bancarrota, pois é perdulário, e só pensar em aumentar impostos”.

Nesse aspecto, Ulysses cita como exemplo a DBGG (Dívida Bruta do Governo Geral) que, em 14 meses da atual gestão, subiu R$ 1,077 trilhão, atingindo, em fevereiro deste ano, R$ 8,3 trilhões. Ulysses ainda lembra que a situação tende a piorar: este ano, as contas do atual governo devem registrar um rombo de R$ 28,8 bilhões. “Como um (des)governo nefasto como esse do Sr. Lula da Silva vai reduzir as queimadas, se não controlar sequer as contas públicas?”, indaga o deputado acreano.