Da Vinci: conheça o robô que vai operar o ex-BBB Rodrigão

O ex-BBB Rodrigão, que está internado desde a última sexta-feira (23) devido a um sangramento na região do fígado e do rim, deve passar por um novo procedimento, segundo sua esposa Adriana Sant’Anna, também ex-BBB.

Adriana explicou que a nova cirurgia — que segundo ela visa a remoção completa da lesão na glândula suprarrenal — será realizada com auxílio de um robô, o Da Vinci Surgical System.

Rodrigo está internado em um hospital nos Estados Unidos, país onde mora com a esposa e os dois filhos.

Como funciona o robô Da Vinci?

O Da Vinci Surgical System é um robô que permite que permite a realização de cirurgias minimamente invasivas.

As cirurgias minimamente invasivas incluem duas modalidades: cirurgias laparoscópicas ou cirurgias assistidas por robótica. Os sistemas Da Vinci são fabricados pela empresa Intuitive para a segunda modalidade.

As cirurgias robóticas minimamente invasivas oferecem diversos benefícios em relação às cirurgias convencionais, como: diminuição da dor e do desconforto no pós-operatório, diminuição de perdas sanguíneas durante o procedimento, menor tempo de permanência no hospital e retorno mais rápido às suas atividades diárias.

O sistema Da Vinci funciona da seguinte maneira: em uma mesa de operações ao lado do paciente, fica o robô, que possui quatro braços poliarticulados — com uma câmera e três pinças cirúrgicas — com movimentos precisos e flexibilidade 360°.

Em um console separado, fica o médico, que recebe as imagens 3D e em alta definição da câmera do robô, ampliadas em 10 vezes em relação ao que o olho humano vê. O médico realiza os movimentos operatórios com suas próprias mãos, e o robô executa estes mesmos movimentos no paciente.

Este tipo de cirurgia também possibilita que procedimentos sejam feitos à distância, com o paciente em um lugar, junto ao robô, e o cirurgião operando o console em outro.