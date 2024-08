Rebeca afirmou que só em caso de uma mudança drástica, ela voltará a disputar a prova em que conquistou duas medalhas olímpicas, além do ouro no Mundial de 2022, em Liverpool, na Inglaterra.

Fazer o individual geral exige muito do meu corpo, principalmente os membros inferiores, minhas pernas, joelhos. Mas o futuro a Deus pertence. Vai que, do nada, dá um ‘tchan’ na minha cabeça e meu corpo melhora” Rebeca Andrade, ginasta

Recordista

Considerada uma das esportistas brasileiras mais talentosas da história, Rebeca Andrade se tornou, na tarde desta quinta-feira (1º), em Paris, a mulher do país com mais medalhas olímpicas.

Com a prata conquistada no individual geral, Rebeca faturou a sua quarta medalha olímpica na carreira: uma de ouro, duas de prata e uma de bronze (por equipes na edição de Paris).

Por causa da medalha de prata conquistada nesta quinta (1º), Rebeca superou a ex-jogadora de vôlei Fofão (uma de ouro e duas de bronze) e a judoca Mayra Aguiar (três de bronze).

Rebeca tem mais três finais em Paris

Vale ressaltar que Rebeca ainda pode ampliar esse feito. A ginasta brasileira disputará, nos próximos dias, as finais do salto, do solo e da trave — veja as datas das provas.

No individual geral, as norte-americanas Simone Biles e Sunisa Lee ficaram com o ouro e o bronze, respectivamente.