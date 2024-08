“É fácil jogar com ele”: Mbappé se declara sobre parceria com Vini Jr.

O atacante Kylian Mbappé fez a estreia dos sonhos com a camisa do Real Madrid. Nessa quarta-feira (14/7), o jogador marcou o segundo gol da equipe na vitória diante da Atalanta, por 2 x 0, que deu ao clube o título da Supercopa da Uefa. Após a partida, o astro francês fez questão de destacar seus companheiros de equipe, em especial o brasileiro Vinícius Jr.

Muitos rumores sobre uma suposta briga pelo protagonismo com a camisa merengue pairavam enquanto a contratação de Mbappé ainda era especulada. No entanto, com a bola rolando, a realidade foi completamente oposta e o novo reforço do Real Madrid destacou não terá dificuldades de se entrosar com o camisa sete, além de exaltar os novos companheiros de equipe.

“É fácil jogar com ele. Temos muitos jogadores de alto nível no Real Madrid, esse é o lado bom. É um prazer jogar com Vini, Belligham, Rodrygo, todos eles”, apontou o francês em entrevista a TNT Sports após o jogo.

“Eu cheguei com a minha personalidade, minha forma bem natural e estou conhecendo todo mundo. Eles são fantásticos, estão me ajudando na adaptação. Só preciso pensar no futebol e isso eu sei fazer”, completou.

Fundamental na construção do placar e do título, Mbappé classificou sua estreia no novo clube como mágica.

“Foi uma noite mágica, sempre sonhei com esse tipo de noite e hoje virou realidade. É uma loucura, estou muito feliz com o resultado. Consegui até marcar um gol. Para um atacante, é o ideal”, apontou.

Após inaugurar a temporada com título, Kylian Mbappé e o Real Madrid irão voltar aos gramados no domingo (18/7), quando a equipe estreia no Campeonato Espanhol diante do Mallorca, às 16h30.