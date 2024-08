Em conversa com Trump, Musk diz que uso de armas nucleares não assusta

Elon Musk minimizou os ataques com bombas atômicas contra Hiroshima e Nagasaki, no Japão, e afirmou que o uso de armas nucleares “não é tão assustador”. A declaração polêmica aconteceu nessa segunda-feira (12/8), quando o bilionário entrevistou Donald Trump.

Durante uma discussão sobre energia nuclear, Musk revelou que já foi questionado se tinha preocupações quanto a uma “nuvem nuclear” vinda do Japão, com possíveis vestígios do acidente nuclear na usina de Fukushima, em 2011.

“Eu disse não, isso é loucura”, comentou Musk. “Na verdade, não é nem perigoso em Fukushima. Eu voei para lá e comi vegetais cultivados localmente na TV para provar isso”, afirmou.

Em seguida, Musk relembrou os ataques contra Hiroshima e Negasaki na década de 40, sem dar importância para o número de mortos que ultrapassou a casa dos 210 mil.