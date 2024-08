Entenda a relação do Marco Temporal e a violência contra indígenas no Mato Grosso do Sul

No dia 27 de setembro de 2023, povos indígenas, ambientalistas, indigenistas e pessoas por todo país comemoraram a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) ao concluir o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 1.017.365, fixando a tese do Marco Temporal como inconstitucional. Contudo, meses depois, a ameaça continua.

Em uma manobra ardilosa, a bancada do agro no Congresso passou por cima da decisão do Supremo, transformando a então tese na Lei 14.701/2023, que foi aprovada no mês de dezembro do mesmo ano, sem levar em conta inclusive os vetos feitos pelo presidente Lula (PT).

Na Corte, a Apib (Articulação dos Povos Indígenas do Brasil) protocolou uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) e solicitou que a Lei do Genocídio Indígena, como é conhecida, seja declarada inconstitucional e suspensa até a finalização do julgamento da ADI.

O ministro Gilmar Mendes sugeriu então reuniões de conciliação com membros do Senado, Câmara dos Deputados, Governo Federal, dois governadores e um representante da Confederação Nacional dos Municípios (CNM) e da Frente Nacional dos Prefeitos (FNP).

Além disso, o Supremo concedeu apenas seis vagas para representantes da Apib, sem considerar que a Articulação é composta por sete organizações regionais de base que representam mais de 200 povos indígenas do Brasil.

Porque as conciliações são ruins?

“Essa decisão do ministro Gilmar Mendes contraria a Constituição, mas também o próprio Supremo. Nós já estamos vivendo os efeitos da Lei do Genocídio Indígena e os ministros não podem voltar atrás do que foi dito. Queremos que eles nos ouçam e não coloquem nossas vidas na mesa para negociação”, diz Dinamam Tuxá, coordenador executivo da Apib.

A decisão de Mendes não foi avaliada pelos demais ministros da Corte e não considerou as solicitações do movimento indígena, como a suspensão dos efeitos da lei. À época, a Apib repudiou a decisão de Mendes e disse que estava sendo ignorada pelo ministro.