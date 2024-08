Equipe de Iza sobre convivência com Yuri Lima: “Prioridade é a Nala”

A assessoria de Iza confirmou ao jornalista Leo Dias que Yuri Lima, ex-namorado de Iza, continua frequentando a casa da cantora. A dona do hit Dona de Mim anunciou o término com o jogador de futebol no começo de julho após expor uma traição dele.

Apesar da situação, a equipe de Iza afirma que a convivência é proveniente apenas do bem-estar da filha do casal, Nala, que está perto de nascer.

“É algo que as pessoas terão que se acostumar, a vê-lo lá, pois é onde a Nala vai morar. Eles não voltaram a se relacionar, mas ele é pai e vai estar muito presente nessa reta final da gravidez, dando todo o apoio”, esclareceu.