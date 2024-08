Evidências de água líquida em Marte são encontradas por cientistas

Publicado nesta segunda-feira (12) na revista Proceedings of the National Academy of Sciences, o estudo utilizou dados que a Mars InSight coletou durante uma missão que durou quatro anos e foi encerrada em 2022.

“Entender o ciclo da água marciana é essencial para entender a evolução do clima, da superfície e do interior”, disse Vashan Wright, geofísico da Scripps Institution of Oceanography, da Universidade da Califórnia em San Diego, e líder da pesquisa.

A água congelada nos polos é conhecida pelos cientistas, entretanto, sua descoberta na forma líquida cria novos cenários de pesquisas sobre a possibilidade de habitação de Marte e sobre formas de vida extraterrestre. “Um ponto de partida útil é identificar onde a água está e quanta [água] há”, comentou Wright.